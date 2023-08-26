النيجر تطرد 4 سفراء بسبب رفضهم حضور اجتماع الحكومة الانقلابية

26 أغسطس، 2023 10:21 م
0
Nigerien soldiers stand guard as supporters of Niger's National Council for the Safeguard of the Homeland (CNSP) gather for a demonstration in Niamey on August 11, 2023 near a French airbase in Niger. - Thousands of supporters of Niger's coup leaders gathered on August 11, 2023 near a French military base on the outskirts of the capital Niamey. Protesters shouted "down with France, down with ECOWAS", a reference to the West African bloc which on Thursday approved deployment of a "standby force to restore constitutional order" in Niger. (Photo by - / AFP)

 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طردت الحكومة في النيجر سفراء فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا ونيجيريا؛ على خلفية رفضهم الاستجابة لاجتماع دعاهم إليه وزير الخارجية في الحكومة الانقلابية.

السلطات في النيجر؛ منحت السفراء مهلة قوامُها 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأوضحت السلطات سبب الطرد بأن «السفراء الأربعة رفضوا الاستجابة لدعوة وجّهتها إليهم وزارة الخارجية لحضور اجتماع يوم الجمعة 23 أغسطس 2023، عند تمام الساعة العاشرة صباحاً في مباني الوزارة، دون أن تفصح عن طبيعة هذا الاجتماع، وما إن كان السفراء المذكورون قد دعوا للاجتماع نفسه، أم أن كل واحد منهم كان مدعواً لاجتماع على حده» وفقَ ما ذكرته وكالة الشرق الأوسط.

وفي الأثناء.. وجّه المجلس العسكري في النيجر تعليماتٍ إلى قواته المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، للرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم و«تجنب مفاجأة عامة»

وأضاف المجلس.. أن «تهديدات العدوان على الأراضي الوطنية أصبحت محسوسة بشكل متزايد» بحسب وثيقته.

يأتي ذلك بالتزامن مع جهود الكتلة الرئيسية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) حول التفاوض مع قادة الانقلاب لكنها قالت إنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

26 أغسطس، 2023 10:21 م
0

المزيد من الأخبار

عثمان عبد الجليل

لمساندة القوات المسلحة .. عبد الجليل يشكل لجنة طوارئ صحية خاصة بالمنطقة الجنوبية الغربية

26 أغسطس، 2023 10:28 م

مقتل 5 من قوات النظام السوري وجرح 20 إثر عملية إرهابية في حلب

26 أغسطس، 2023 10:23 م

إنتاج مصر من حديد التسليح يتراجع بشكل ملحوظ

26 أغسطس، 2023 10:18 م

المغرب يعتزم إطلاق مشروع ترفيهي لجذب ملايين السياح

26 أغسطس، 2023 10:17 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى