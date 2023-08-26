النيجر تطرد 4 سفراء بسبب رفضهم حضور اجتماع الحكومة الانقلابية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طردت الحكومة في النيجر سفراء فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا ونيجيريا؛ على خلفية رفضهم الاستجابة لاجتماع دعاهم إليه وزير الخارجية في الحكومة الانقلابية.

السلطات في النيجر؛ منحت السفراء مهلة قوامُها 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأوضحت السلطات سبب الطرد بأن «السفراء الأربعة رفضوا الاستجابة لدعوة وجّهتها إليهم وزارة الخارجية لحضور اجتماع يوم الجمعة 23 أغسطس 2023، عند تمام الساعة العاشرة صباحاً في مباني الوزارة، دون أن تفصح عن طبيعة هذا الاجتماع، وما إن كان السفراء المذكورون قد دعوا للاجتماع نفسه، أم أن كل واحد منهم كان مدعواً لاجتماع على حده» وفقَ ما ذكرته وكالة الشرق الأوسط.

وفي الأثناء.. وجّه المجلس العسكري في النيجر تعليماتٍ إلى قواته المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، للرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم و«تجنب مفاجأة عامة»

وأضاف المجلس.. أن «تهديدات العدوان على الأراضي الوطنية أصبحت محسوسة بشكل متزايد» بحسب وثيقته.

يأتي ذلك بالتزامن مع جهود الكتلة الرئيسية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) حول التفاوض مع قادة الانقلاب لكنها قالت إنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.