النحيب : المبعوث الأممي عاجز عن تحقيق أي شيء في ليبيا

أخبار ليبيا 24

اتهم عضو مجلس النواب بدر النحيب المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باثيلي بعرقلة التوافق بين النواب والدولة.

وقال النحيب – في تصريحات صحفية – إن المبعوث الأممي لدى ليبيا عاجز عن تحقيق أي شيء على الأرض في ليبيا.

وأوضح أن باثيلي يعرقل الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة لكن توافق الثلاثي بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قطع عليه الطريق.

وأضاف أن باثيلي يحاول فرض خارطة طريق جديدة ولا يريد أي اتفاق بين المجلسين لتشكيل حكومة بالتوافق تهدف للذهاب إلى الانتخابات.

واعتبر عضو مجلس النواب أن المبعوث الأممي منذ دخوله للمشهد الليبي يضع تعجيزات ويريد أن يشكل لجنة وخارطة طريق جديدة ولا يريد للمجلسين الاتفاق .