المغرب يعتزم إطلاق مشروع ترفيهي لجذب ملايين السياح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أطلقت السلطات المغربية «عوة لإبداء الاهتمام»؛ لإنجاز مشروع ترفيهي سياحي على الساحل الأطلسي.

ويندرج المشروع الرابط بين والدار البيضاء بمساحة تناهز 47 هكتاراً، ضمن خارطة الطريق السياحية 2023-2026، التي تنص على تطوير سلسلة سياحية باسم «سيتي بريك» من خلال توفير مناطق ترفيهية، وفنادق ومطاعم.

وبحسب وكالة الأنباء المغربية، يسعى هذا المشروع «لجذب سياح وزيادة عددهم بواقع 11 مليون في العام الماضي إلى 17.5 مليون في 2026، وتحقيق 120 مليار درهم إيرادات بالعملة الأجنبية، إضافة إلى خلق فرص عمل» بحسب الوكالة.

وفي سياقٍ ذي صلة.. سجل التضخم في المغرب خلال شهر يوليو الماضي 4.9 بالمائة، وهو أدنى مستوى يسجله منذ 17 شهراً

وفي الأثناء.. بلغ عجز الميزانية في المغرب قرابة 29.2 مليار درهم، أي ما يُعادل 2.93 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.

وبحسب بيانات الحكومة المغربية، ارتفعت الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 5.9% على أساس سنوي إلى 182.3 مليار درهم، في حين بلغت المصروفات 211.5 مليار درهم بزيادة 7% وفقًا للبيانات الحكومية.

وفي سياقٍ منفصل.. حققت إيرادات السياحة في المغرب صعودًا بنسبة 68.9% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مسجلةً 4.8 مليار دولار.

وبحسب بيانات حكومية، تخطت هذه الإيرادات، إيرادات النصف الأول من عام 2019، قبل الجائحة، عندما سجلت 3.4 مليار دولار.