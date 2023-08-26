المجلس العسكري في النيجر يأمر قواته بالبقاء في “حالة التأهب القصوى”

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أمر المجلس العسكري في النيجر قواته المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيراً إلى تزايد التهديد بشن هجوم، وفقاً لوثيقة داخلية أصدرها وزير الدفاع، يوم الجمعة، وأكد مصدر أمني في البلاد صحتها.

وقالت الوثيقة، التي تم نشرها على نطاق واسع عبر الإنترنت يوم السبت، إن الأمر بالبقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم و”تجنب مفاجأة عامة”.

وأضافت، أن “تهديدات العدوان على الأراضي الوطنية أصبحت محسوسة بشكل متزايد”.

وتحاول الكتلة الرئيسية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التفاوض مع قادة انقلاب 26 يوليو، لكنها قالت إنها مستعدة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري، إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

ويوم الجمعة، قلل الاتحاد الأوروبي من أهمية هذا التهديد. وقال إنه “مصمم على الانحناء إلى الوراء لاستيعاب الجهود الدبلوماسية”، على الرغم من أن التدخل لا يزال أحد الخيارات المطروحة على الطاولة.

وقال عمر أليو توراي، رئيس مفوضية الإيكواس، للصحفيين: “لتجنب الشك، اسمحوا لي أن أصرح بشكل لا لبس فيه أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لم تعلن الحرب على شعب النيجر، ولا توجد خطة، كما يزعم، لغزو البلاد”.

وأثار قرار الكتلة، في وقت سابق من أغسطس، بتفعيل ما يسمى بالقوة الاحتياطية لتدخل محتمل، مخاوف من تصعيد قد يؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل التي مزقتها التمرد.