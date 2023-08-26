السفارة الفرنسية تنفي تورط بلادها في عمليات عسكرية في ليبيا

26 أغسطس، 2023 5:22 م
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أخبار ليبيا 24

نفت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم السبت، تورط بلادها في عمليات عسكرية في ليبيا، مؤكدة أن المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي “زائفة”.

جاء ذلك في بيان مقتضب للسفارة الفرنسية في ليبيا على منصتي “إكس” و”فيسبوك”.

وقال البيان: “تنفي السفارة الفرنسية في ليبيا المعلومات الزائفة التي تداولتها بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن تورط فرنسا في عمليات عسكرية في ليبيا”.

يأتي ذلك بينما أطلقت القوات المسلحة الليبية، الجمعة، عملية عسكرية بالجنوب الليبي، لتأمين الحدود وتطهير مناطق الجنوب من بقايا المرتزقة والعصابات الخارجة عن القانون.

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26 أغسطس، 2023 5:22 م
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