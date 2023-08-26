الزادمة يعلن تشكيل لجنة طوارئ بديوان الحكومة لدعم العملية العسكرية للجيش بالجنوب

أخبار ليبيا 24

أعلن، نائب رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، سالم الزادمة، اليوم السبت، تشكيل لجنة طوارئ ومتابعة على مستوى ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية للتنسيق مع غرفة عمليات الجنوب، لتقديم الدعم والمساندة الممكنة، في إطار العملية العسكرية لتأمين الحدود وتطهير مناطق الجنوب من بقايا المرتزقة والعصابات الخارجة عن القانون.

وأعرب الزادمة، في بيان، عن تحيته وإكباره للمواقف الثابتة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بحماية الوطن وسيادته ودور الوحدات القتالية التابعة لها.

وقال، إن تنفيذ هذه العملية تأتي استكمالاً للإنجازات التاريخية والبطولية، التي يسطرها الجيش الليبي في رسالته بحماية سيادة ليبيا وأمنها ووحدتها واستقرارها.

وأكد الزادمة، أن انطلاق العملية العسكرية البرية والمدعومة بغطاء جوي لوحدات من القوات المسلحة العربية الليبية تهدف لتأمين الحدود الجنوبية، نظرًا للتوترات والصراعات التي تشهدها دول الجوار، وكذلك لتطهير مناطق الجنوب من بقايا المرتزقة وشبكات الإرهابيين والعصابات الخارجة عن القانون، التي تعبث بأمن وثروات وموارد مناطق الجنوب.