ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق غرب البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم السبت على معظم مناطق غرب البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، تكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلي ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر علي المناطق الممتدة من مصراتة حتي سرت.

والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا الغد علي غالبية المناطق، تم تعود تنخفض يوم الإثنين علي مناطق أقصي الساحل الغربي.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد تكون السماء قليلة السحب وتتكاثر أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر علي بعض مناطق الجبل الأخضر.

والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا علي بعض المناطق.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا ملحوظا بداية من يوم الإثنين علي غالبية المناطق.

بينما في الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلي شرقية، خفيفة إلي معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و42 درجة مئوية.

وتكون السماء في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح شمالية شرقية إلي شمالية بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا غدا علي بعض المناطق.