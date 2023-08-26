آمرا غرفة عمليات القوات البرية وقوة عمليات الجنوب يزوران العمارات الصينية في أم الأرانب

أخبار ليبيا 24

أجرى آمرا غرفة عمليات القوات البرية، العقيد صدام حفتر، وقوة عمليات الجنوب، اللواء المبروك سحبان، اليوم السبت، جولة داخل العمارات الصينية في أم الأرانب، للاطلاع على سير العمليات الأمنية بالمنطقة.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إنهما أكدا على ضرورة العمل على تأمين كامل المنطقة، حتى تعود الشركات العاملة على هذا المشروع؛ لتُسلم هذه الوحدات السكنية إلى مستحقيها من المواطنين الليبيين.

وقامت القوات المسلحة، الجمعة، بعدد من العمليات الأمنية التي تهدف إلى إخلاء وتنظيف أكثر من 2000 وحدة سكنية في العمارات الصينية بمنطقة أم الأرانب. وكان يسكن العمارات عدد كبير من عناصر المعارضة التشادية وعائلاتهم.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، إن القوات المسلحة العربية الليبية، ستعمل جاهدة لحفظ أمن البلاد في كل شبر من أرضها، وستضرب بيد من حديد كل من يقف في طريقها أو يحاول زعزعة أمن البلاد أو التعدي على حدودها.