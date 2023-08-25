وحدات الجيش تستعد لإطلاق عمليات عسكرية موسعة لتطهير الحدود مع تشاد

أخبار ليبيا 24

تستعد وحدات القوات المسلحة العربية الليبية لإطلاق عمليات عسكرية موسعة لتطهير الحدود الجنوبية مع تشاد.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، عن وصول آمر غرفة عمليات القوات البرية العميد صدام خليفة حفتر رفقة آمر قوة عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان إلى الحدود الجنوبية مع تشاد.

وأوضح المسماري أن ذلك يأتي في إطار الإشراف على العمليات العسكرية الموسعة التي ستطلقها وحدات القوات المسلحة الليبية لتطهير المنطقة من العصابات المسلحة وضبط الأمن وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة.