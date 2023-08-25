ميناء الحريقة النفطي يستلم 195 ألف برميل من حقلي مسلة والسرير

أخبار ليبيا 24

بلغ إنتاج النفط المستلم، يوم الخميس، من قبل ميناء الحريقة عبر حقلي مسلة والسرير 195 ألف برميل، وهو أقل من الإنتاج الطبيعي بنحو 5000 برميل.

ويصل الإنتاج إلى الميناء هبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وقال مصدر مسؤول بميناء الحريقة، لأخبار ليبيا 24، إن الميناء استلم عبر حقلي مسلة والسرير 195 ألف برميل.

وتقوم شركة الخليج العربي للنفط بضخ بعض من إنتاج حقلي مسلة والسرير إلى ميناء الحريقة الواقع في طبرق.

وتبلغ صادرات ميناء الحريقة الشهرية نحو 6 ملايين برميل وفق ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق.

ورست مساء الخميس على رصيف الميناء ناقلة لشحن مليون برميل من النفط الخام، وفق ما ذكر المسؤول.

وارتفع خام برنت، اليوم الجمعة، 39 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 83.75 دولار للبرميل. في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضا 39 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 79.44 دولار للبرميل.