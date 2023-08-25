مصدر عسكري لـ”سبوتنيك”: سلاح الجو الليبي يستهدف تجمعات للمعارضة التشادية

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أعلن مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى اليوم الجمعة، أن مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت تجمعات للمعارضة التشادية قرب الحدود مع تشاد.

وأوضح المصدر – في تصريحات لوكالة سبتونيك الروسية – أن الغارات استهدفت مواقع في جبال كلنجة وعصيدة.

وقال المصدر :”مقاتلات سلاح الجو الليبي التابعة للقيادة العامة استهدفت مواقع لتجمعات المعارضة التشادية المسلحة في جبال كلنجة وعصيدة جنوب البلاد قرب الحدود مع تشاد”.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أعلنت اليوم الجمعة، إطلاق عملية عسكرية موسعة على الحدود مع تشاد.

وأوضحت القيادة في بيان نشره الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، أن أطلاق العملية “نظراً لما تمر به منطقتنا والإقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية مما أسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح.

وقالت القيادة في تعليق عن إطلاق العملية العسكرية إن “ذلك من منطلق واجبنا القانوني والوطني في حماية بلادنا وشعبنا ومقدراته الاقتصادية والتنموية والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة”.