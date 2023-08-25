مسؤول الإغاثة بالأمم المتحدة يحذر من كارثة إقليمية مع استمرار الحرب في السودان

25 أغسطس، 2023 11:00 ص
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أخبار ليبيا 24

أعرب كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقه بشأن انتشار العنف في السودان. وقال إن الصراع الدائم قد يدفع المنطقة بأكملها إلى “كارثة إنسانية”.

وأشار، مارتن غريفيث، في بيان أرسل إلى الصحفيين اليوم الجمعة، مشيراً إلى مخاوف محددة بشأن سلامة المدنيين في ولاية الجزيرة، التي تمثل سلة الخبز في البلاد، بحسب رويترز.

وقال، إن “هذا الصراع الفيروسي والجوع والمرض والنزوح الذي خلفه يهدد الآن باستهلاك البلاد بأكملها”.

وأضاف، أن “مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ومعرضون لخطر الموت الوشيك إذا تركوا دون علاج”.

واندلع القتال في 15 أبريل مع تنافس الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية على السلطة. ومنذ ذلك الحين، تم تهجير أكثر من 3 ملايين شخص، بما في ذلك أكثر من 700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة.

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25 أغسطس، 2023 11:00 ص
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