مباحثات بين ليبيا وبريطانيا بشأن التعاون في مجال الطيران

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس مصلحة المطارات، محمد بيت المال، كاثرين وايلد، نائبة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا سبل التعاون بين ليبيا وبريطانيا في مجال الطيران.

وقالت مصلحة المطارات، إن الجانبان ناقشا إمكانية مشاركة الشركات البريطانية في تنفيذ المشاريع، التي يتم طرحها من طرف المصلحة بالأخص مشاريع إنشاء وتجهيز المطارات والبنية التحتية.

وأضافت، أنّه تمّ التطرق لأوجه الدعم، التي يمكن أن تقدمه سفارة المملكة المتحدة لمصلحة المطارات في المجالات الفنية والتدريب وتطوير الكوادر البشرية، والدور الذي يمكن أن تلعبه السفارة لمشاركة وفود رسمية من المصلحة في المؤتمرات والمعارض والملتقيات التي تقام في المملكة المتحدة من حين إلى آخر ذات العلاقة بصناعة المطارات.

وقالت المصلحة، إن نائبة السفير البريطاني أعربت عن استعدادها التام للمساعدة ودعم مصلحة المطارات، وإنها ستقوم بالتنسيق مع عدد من الشركات الرائدة والمصنعين البريطانيين لزيارة ليبيا خلال الفترة القادمة للاجتماع مع المصلحة للتعريف عن نشاطاتهم ومنتجاتهم.