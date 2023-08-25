لافروف: الدول الغربية استخدمت قطاع الطرق للإطاحة بنظام القذافي

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الدول الغربية استخدمت “قطاع الطرق” في “الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011”.

جاء ذلك في حديثه عن سيناريوهات كارثية في حال التدخل العسكري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» في النيجر، وقال إن “منطقة الصحراء والساحل في أفريقيا تعاني من الإرهاب منذ العام 2011 عندما فكك الناتو ليبيا ودمر الدولة الليبية من خلال دعم الإرهابيين الذين كانوا يواجهون معمر القذافي”.

وأضاف: “بعد ذلك، عندما اختفت ليبيا من الوجود، أصبحت ثقبا أسود، وطريقا يمر عبره ملايين المهاجرين غير الشرعيين شمالا، بينما اندفع قطاع الطرق الذين استخدمهم الغرب للإطاحة بنظام القذافي إلى الجنوب”.

وحذر لافروف، من تداعيات تدخل التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا «إيكواس» العسكري في النيجر.

وقال إن هجوم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» لهذه الدولة سيكون مدمراً لآلاف الأشخاص.

وأضاف : لا أعتقد أن الهجوم سيفيد أحداً. بالفعل يتم إنشاء قوة من الجزء الآخر للتجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا لمواجهة الهجوم .. لا أتمنى حقاً للأفارقة هذا النوع من السيناريو، سيكون مدمراً، ومدمراً لعدد كبير من الدول، وآلاف البشر.

ودعا لافروف لدراسة الأسباب الحقيقية، التي تقف وراء الانقلابات، مثلما حدث في النيجر، لافتاً إلى أن الغرب يستهلك الموارد الأفريقية، خلافاً لروسيا، التي تصرفت بشكل مختلف، في قطاعات الصناعة، والتعليم، والطب، في القارة السمراء.