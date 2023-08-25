فر من قنفودة في بنغازي..القيادة العامة ترحب بالقبض على “أبوعيسى” في طرابلس

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة ترحيبها بالقبض على القيادي في تنظيم الدولة طارق أنور عبد الله الملقب أبو عيسى في طرابلس.

وأوضحت القيادة العامة أن أبوعيسى أحد أبرز المطلوبين لديها على خلفية انتمائه للتنظيم في بنغازي، تورط في دماء الأبرياء من المدنيين والعسكريين بمدينة بنغازي .

وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة أن القبض على هذا المطلوب يؤكد مجددًا حقيقة تحالف التنظيمات الإر هابية في مدينة بنغازي.

وأشارت القيادة العامة إلى أن أبوعيسى فر إلى الجنوب بعد تضييق الخناق عليهم من قبل قواتنا المسلحة في منطقة قنفودة ثم فر الى طرابلس بعد عمليات قواتنا المسلحة في الجنوب.

وأكدت أن القيادي خطط لهجمات دامية على مؤسسات سيادية في طرابلس أودت بحياة العشرات من الأبرياء كما في بنغازي.

وذكرت القيادة العامة :”نتوجه بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل الذي انتهى بالإطاحة بهذا الإرهابي”.