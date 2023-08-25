رفع حالة الطوارئ الأمني بالمناطق الواقعة قرب الحدود مع النيجر

أخبار ليبيا 24

قررت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، الخميس، رفع حالة الطوارئ والاستعدادات إلى الدرجات القصوى في المنطقة الجنوبية، خاصةً بالمدن الواقعة قرب حدود النيجر.

يأتي ذلك في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها الدول المطلة على طول امتداد الحدود الجنوبية للدولة الليبية.

وأكدت وزارة الداخلية أنها قدمت دعماً إضافياً إلى جميع مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية؛ بهدف ضمان سير عملها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى جعلها جاهزة في حالة حدوث تصعيد في دولة النيجر.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لمنع استغلال تردي الوضع الأمني في النيجر من قبل المنظمات الإرهابية والتشكيلات الموالية لها من القيام بأي نشاط خارج عن القانون أو أي عمل يهدد سلامة الوطن والمواطن.