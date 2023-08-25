ترحيل 435 مهاجرا غير شرعي من إجدابيا إلى طرابلس

أخبار ليبيا 24

رحّل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع إجدابيا 435 مهاجرًا غير شرعي من عدة دول أفريقية إلى جهاز الهجرة في طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، إن عملية الترحيل جرت بالتنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المنطقة الشرقية.

وأضافت، أنه تمّ ترحيل عدد 435 شخص من الجنسيات الأرترية والإثيوبية والصومالية والمالية والنيجرية والنيجيرية والكاميرونية والجزائرية والغانية.

وذكرت، أنّه تم تسليمهم إلى مكتب الإيواء والترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس.