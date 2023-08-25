بوزريبة : نعمل بالتنسيق مع قوات الجيش لمنع استغلال تردي الوضع الأمني في الجنوب

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب رفعها حالة الطوارئ والاستعدادات إلى الدرجات القصوى في المنطقة الجنوبية، خاصةً بالمدن الواقعة قرب حدود النيجر.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا الإعلان يأتي في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها الدول المطلة على طول امتداد الحدود الجنوبية للدولة الليبية.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها قدمت دعماً إضافياً إلى جميع مديريات الأمن في المنطقة الجنوبية؛ بُغية ضمان سير عملها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى جعلها جاهزة في حالة حدوث تصعيد في دولة النيجر.

وأشارت الوزارة في بيانها الموقع من الوزير اللواء عصام بوزريبة، إلى أنها تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة لمنع استغلال تردي الوضع الأمني في النيجر من قبل المنظمات الإرهابية والتشكيلات الموالية لها من القيام بأي نشاط خارج عن القانون أو أي عمل يهدد سلامة الوطن والمواطن.

وكان بوزريبة قد أجرى جولة في المنطقة الجنوبية شملت مديريات الأمن في المنطقة وعددا من فروع الإدارات العامة وصولا للحدود للاطلاع على أوضاعها.