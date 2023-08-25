بالفيديو| ضبط قارب هجرة يحمل 45 مهاجرًا قبالة طبرق

أخبار ليبيا 24

تمكنت القوات البحرية الليبية، الخميس، من ضبط قارب هجرة على متنه 45 مهاجرًا غير شرعي من الجنسيتين المصرية والباكستانية.

ولفت مكتب الإنقاذ البحري بإدارة أمن السواحل فرع طبرق، إلى أن عملية الضبط جاءت بالتنسيق مع غرفة الاتصالات الرئيسية بمديرية أمن طبرق، وكذلك التنسيق مع زورق كمبوت التابع لقاعدة طبرق البحرية.

وأوضح المكتب، أنّه المهاجرين كانوا في حالة يرثى لها أثناء تعطل قاربهم شمال غرب طبرق.

وأضاف، أنّه تمّ جر القارب لقاعدة طبرق البحرية وتسليم المهاجرين لفرع إدارة الهجرة غير الشرعية طبرق من قبل آمر القاعدة البحرية طبرق.

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