امغيب يعلق على حادثة منع طائرة تابعة لشركة الخطوط الأفريقية من الهبوط في مطار الكفرة

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علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب، اليوم الجمعة، على حادثة منع طائرة تابعة لشركة الخطوط الأفريقية من الهبوط في مطار الكفرة قادمة من طرابلس.

وقال امغيب :”لو تجاوزنا الحديث عن حقيقة أن ماتقدمه حكومة الدبيبة وكذلك حكومة حماد من خدمات للبلديات من أجل راحة المواطن ، كلها من أموال الشعب الليبي، ولا منة لأحد علينا”.

وتابع عضو النواب :”فإننا إطلاقاً لا نستطيع أن ننكر على الدبيبة ولا على حماد حقهما في ذكر صنائعهم والتباهي على الإعلام بما قدما من خدمات في أي بلدية من بلديات الوطن”.

أوضح امغيب :”الحديث هنا عن سبب منع طائرة تابعة لشركة الخطوط الأفريقية من الهبوط في مطار الكفرة قادمة من طرابلس تنقل روؤساء إدارات في مصلحة المطارات وفريق إعلامي تابعين لحكومة الدبيبة”.

وأضاف عضو النواب :”المواطن في بلدية الكفرة لايهمه من أين تأتي الخدمات وسوف يشكر كل من قدم له أي خدمة ترفع جزءاً من المعاناة عنه، فيشكر الدبيبة إن أصلح نصف مهبط المطار ويشكر حماد على إصلاحه النصف الآخر”.

وذكر امغيب :”أمامكم يا حماد ويا الدبيبة فرص كثيرة لخدمة المواطن المهمش في بلدية الكفرة وأهم هذه الفرص الطريق المتهالك الرابط بين أجدابيا والكفرة الذي حصد الكثير من الأرواح وتدمير السيارات التي تمر عليه، اصلحوه وسوف نشكركم صبحاً ومساءاً وننظم في شكركم والثناء عليكم وعلى أعمالكم معلقات من قصائد الشعر تخليداً لأعمالكم”.

وكانت وزارة الطيران المدني بالحكومة الليبية ردت على حادثة عدم منح إذن هبوط لطائرة متجهة إلى مطار الكفرة محملة بمعدات وتجهيزات خاصة بالمطار.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه المعلومات (مضللة) من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية جملة وتفصيلا ولزاما علينا التوضيح لأهالي مناطق جنوب الشرق والجنوب وكل المناطق والمدن.

وأفادت أن وزارة الطيران المدني بالحكومة الليبية ومنذ مباشرة الوزير لعمله حرصت على مخاطبة شركات الطيران من أجل زيادة عدد الرحلات الداخلية في كل المناطق لتخفيف العبء على سكان هذه المناطق المتباعدة عن المدن الرئيسية الكبيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ استلام رئيس الوزراء أسامة حماد لمهام عمله كرئيساً للحكومة أصدر تعليماته بضرورة الاهتمام بكل المرافق العامة والمطارات وصرف الميزانيات التشغيلية الخاصة بها واستلام كافة مدراء المطارات لميزانيات مطاراتهم.

وبينت وزارة الطيران المدني أنه مع قرب انتهاء أعمال الصيانة في مهبط مطار الكفرة بعد تكليف حماد بصيانته بشكل عاجل تفاجأنا بمحاولة الحكومة منتهية الولاية القفز على إنجازات الحكومة الليبية وترتيب رحلة إلى مطار الكفرة من أجل الظهور الإعلامي فقط.