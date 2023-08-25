الهلال الأحمر ينتشل جثة قبالة شاطئ صرمان

25 أغسطس، 2023 2:32 م
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أخبار ليبيا 24

انتشل الهلال الأحمر جثة لمهاجر غير شرعي كانت ملقاة على الشاطئ قبالة صرمان غربي البلاد.

وقال الهلال الأحمر أنه تلقى بلاغاً حول وجود الجثمان مرمي على شاطئ المدينة، فتوجه فريق انتشال الجثث إلى عين المكان، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وفي ذات السياق قام فربق الهلال الأحمر الليبي بزيارة مواطن من دولة السودان، بعد نجاته من الغرق بانقلاب قارب للهجرة غير شرعية، حيث تلقى الإسعافات الأولية بمستشفى صرمان العام، والعناية الرعاية اللازمة.

25 أغسطس، 2023 2:32 م
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