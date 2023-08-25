النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد فورًا

25 أغسطس، 2023 10:29 م
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السفير الفرنسي
السفير الفرنسي

أخبار ليبيا 24

طلب المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم الجمعة، من السفير الفرنسي، سيلفان إيت، مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، في تصعيد إضافي للتوتر بين قادة انقلاب 26 يوليو وباريس.

وقال المجلس العسكري في النيجر إن السفير الفرنسي رفض الامتثال لاستدعاء قدمته له وزارة الخارجية بهدف التشاور.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أنه نظرا “لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة للدعوة التي قدمت له لإجراء مقابلة، وتصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت، والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة”.

25 أغسطس، 2023 10:29 م
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