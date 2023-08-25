المنقوش: القبض على قيادي إرهابي في طرابلس تأكيد لموقفنا الموحد ضد الإرهاب

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علقت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش اليوم الخميس، على إعلام رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة القبض على إرهابي نفذ هجمات على مقرات في طرابلس.

وقالت المنقوش :”إعلان الدبيبة اليوم القبض على قيادي في تنظيم داعش، تورط في تخطيط وقيادة عمليات إرهابية استهدفت في سنوات ماضية مقار الخارجية ومؤسسة النفط ومفوضية الانتخابات، هو تأكيد لموقفنا الموحد ضد الإرهاب”.

وأضافت وزيرة الخارجية :”القبض على القيادي تأكيد على مهنية أجهزتنا الأمنية وعزم شبابنا المنتسبين لها والمستمر في مواجهة الإرهاب”.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلقاء القبض على مخطط وقائد عملية تفجير مقرات وزارة الخارجية والمفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأكد الدبيبة في كلمة مباشرة أن القبض على مخطط وقائد العملية تم خلال عملية أمنية نفذها جهاز الردع لمكافحة الإرهاب وكتيبة رحبة الدروع بـتاجوراء.

وأضاف رئيس الحكومة :”أؤكد للجميع داخل ليبيا وخارجها، أننا سنحارب الإرهاب بكل أشكاله، وسنستمر في هذا المشوار بكل شجاعة وبخط متواز مع مشوارنا في تعزيز الاستقرار والتنمية وعودة الحياة لكل ربوع ليبيا”.