المسماري: سلاح الجو شن غارات استهدفت المجموعات المسلحة الأجنبية على الحدود الليبية التشادية

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أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري اليوم الجمعة أن القوات الجوية وجهت ضربات قوية للمجموعات المسلحة الأجنبية على الحدود الليبية التشادية.

وأضاف المسماري أن الضربات الجوية تزامنت مع قيامها باستطلاع جوي دائم عبر مظلة جوية فوق منطقة العمليات العسكرية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أعلنت اليوم الجمعة، إطلاق عملية عسكرية موسعة على الحدود مع تشاد.

وأوضحت القيادة في بيان نشره الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، أن أطلاق العملية “نظراً لما تمر به منطقتنا والإقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية مما أسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح.

وقالت القيادة في تعليق عن إطلاق العملية العسكرية إن “ذلك من منطلق واجبنا القانوني والوطني في حماية بلادنا وشعبنا ومقدراته الاقتصادية والتنموية والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة”.