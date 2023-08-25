القيادة العامة للجيش تُعلن انطلاق العملية العسكرية الموسعة على الحدود مع تشاد

أخبار ليبيا 24

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، إطلاق عملية عسكرية موسعة على الحدود مع تشاد.

وأوضحت القيادة في بيان نشره الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، أن أطلاق العملية “نظراً لما تمر به منطقتنا والإقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية مما أسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح.

وقالت القيادة في تعليق عن إطلاق العملية العسكرية إن “ذلك من منطلق واجبنا القانوني والوطني في حماية بلادنا وشعبنا ومقدراته الاقتصادية والتنموية والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة”.

وتابعت القيادة: “نظراً للتقارير والمعلومات المتواترة لغرف القيادة والمعلومات لدينا من نقاط السيطرة والمراقبة بالإضافة الى المعلومات الاستخباراتية والامنية الدقيقة والواسعة. قامت وحدات الجيش الوطني الليبي بإطلاق عملية عسكرية واسعة ودقيقة ومحددة الأهداف في النطاق الحدودي الجنوبي تأميناً لحدود الدولة ومقدراتها وسلامة مواطنيها وجزءً من استمرار بسط سيطرتها ونفوذها على كل شبر من ارض ليبيا الغالية”.

وتابعت القيادة العامة: “إن القوات المسلحة لن تسمح ان تكون بلادنا منطلقاً لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تشكل تهديداً لجيراننا أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية، مع التأكيد الشديد على المحافظة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الصديقة والشقيقة والجارة ومشاكلها السياسية”.

وأوضحت القيادة أن هذه العملية العسكرية الحالية تشارك فيها نخبة قواتكم المسلحة الليبية براً وجواً ولن تتوقف العملية حتى تحقيق اهدافها التي وضعتها لها القيادة العامة للقوات المسلحة.