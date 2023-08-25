لغرض تشكيل حكومة جديدة.. العرفي: سحب الثقة من حكومة حماد يمكن أن يتم في أول جلسة

25 أغسطس، 2023 10:12 م
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عبد المنعم العرفي
عبد المنعم العرفي

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن مجلس النواب ماض في تشكيل حكومة مصغرة لتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية بشكل نزيه.

وأوضح العرفي في تصريحات صحفية، إن حكومة أسامة حماد ليست بمشكلة ولا عائق، بحسب قوله، لأنها لا تمتلك أذرع رقابية ولا تمويل مالي. وإن سحب الثقة من حكومة حماد، لغرض تشكيل حكومة انتقالية يمكن أن يتم في أول جلسة للنواب.

في سياق متصل، أوضح العرفي، إن تعديل قانون ترشح مزدوجي الجنسية، يعتبر تعديل معرقل فالمترشح حامل الجنسية الأمريكية لن يستطيع التخلي عنها حتى مدة أقصاها سنة.

وتابع: قوانين 6+6 غير قابلة للتعديل أو التغيير لكن ملاحظات مفوضية الانتخابات، يجب أخذها بعين الاعتبار وتجاهل سواها من التعديلات.  

25 أغسطس، 2023 10:12 م
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