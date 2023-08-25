الإعلام الحربي: إنزال جوي قرب جبال كلنجا القريبة من الحدود التشادية

أخبارليبيا24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي اليوم الجمعة أن فرقة الإنزال والمظلات بالقوات المسلحة قامت بإنزال جوي بالقرب من جبال كلنجا القريبة من الحدود التشادية.

وأوضحت الشعبة أن عملية الإنزال تمت بعد استهداف سلاح الجو تجمعاتٍ للمعارضة التشادية في تلك المنطقة.

وكان مصدر عسكري ليبي رفيع المستوى أعلن اليوم الجمعة، أن مقاتلات سلاح الجو الليبي استهدفت تجمعات للمعارضة التشادية قرب الحدود مع تشاد.

وأوضح المصدر – في تصريحات لوكالة سبتونيك الروسية – أن الغارات استهدفت مواقع في جبال كلنجة وعصيدة.

وقال المصدر :”مقاتلات سلاح الجو الليبي التابعة للقيادة العامة استهدفت مواقع لتجمعات المعارضة التشادية المسلحة في جبال كلنجة وعصيدة جنوب البلاد قرب الحدود مع تشاد”.