الإعلام الحربي: إخلاء العمارات الصينية بمنطقة أم الارانب من الأجانب والمهربين

أخبارليبيا24

أكدت شعبة الإعلام الحربي اليوم الجمعة أن القوات المسلحة قامت بإخلاء العمارات الصينية بمنطقة أم الارانب في جنوب ليبيا.

وأوضحت الشعبة أن الوحدات السكنية أخليت من الأجانب والمهربين من مختلف الجنسيات.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي أن هذه الوحدات السكنية عادت لمُستحقيها من الأسر الليبية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة، أعلنت اليوم الجمعة، إطلاق عملية عسكرية موسعة على الحدود مع تشاد.

وأوضحت القيادة في بيان نشره الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، أن أطلاق العملية “نظراً لما تمر به منطقتنا والإقليم في نطاق دول جنوب الصحراء والساحل من توترات سياسية وأمنية واسعة طيلة الأشهر الماضية مما أسهم في هشاشة الوضع في تلك الدول وضعف قدرتها على التحكم والسيطرة على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا من الجماعات الإرهابية والإجرامية بشكل واضح.

وقالت القيادة في تعليق عن إطلاق العملية العسكرية إن “ذلك من منطلق واجبنا القانوني والوطني في حماية بلادنا وشعبنا ومقدراته الاقتصادية والتنموية والحفاظ على حالة الاستقرار والأمن في الجنوب الليبي كافة”.