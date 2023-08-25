استطلاع| متابعينا يرون أن تكالة لن ينجح في مهامه كما تعهد

أخبارليبيا24

انتخب المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة في 06 أغسطس رئيسا للمجلس بتأييد 67 صوتا مقابل 62 صوتوا لخالد المشري.

وقال تكالة، في كلمته الأولى بعد توليه رئاسة المجلس علينا أن نرتب بيتنا الداخلي لتجنيب البلاد شر الحروب والفتن.

وتابع رئيس المجلس :”لا يخفى على الجميع التدخلات الخارجية والإقليمية وما يمر به الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من اضطرابات، ولذا وجب علينا رأب الصدع”.

وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة سيبذل ما في وسعه للتجهيز للانتخابات من خلال ما أنيط به من مهام وصلاحيات.

وعقب هذه التصريحات توجهنا لمتابعي “أخبارليبيا24” بسؤال هل تعتقد أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة سينجح؟

عبر حسابنا على “تويتر” كانت أكثر الآراء تعتبر أن تكالة لن ينجح فيما تعهد به حيث كانت نسبتهم 75%، أما من تأمل في أن يتمكن رئيس المجلس الأعلى من النجاح في مهامه كانت نسبتهم أقل 25%.

التعليقات على حسابنا في “فيسبوك” كانت مع Omar Aljarari :”بدون حكومة موحدة وتربع الصديق الكبير في كشك المصرف الليبي والمدعو الغرياني وعصابتة في الفتن والتحريض”.

وأضاف Omar Aljarari في تعليقه :”الإجابة لا الإخوان ليس لديهم وطن ولا أصل ولا فصل”.

واعتبر بودي فون أن تكالة “إخوان” في إشارة إلى أنه يتبع لجماعة الإخوان المسلمين، فيما ذكر إبراهيم بوجريبه أنه :”ضحك عالذقون”.

وأكد جمال الفيتوري :”أوهام لماذا تم تغير المشري في هذه الأيام بالذات كي يقطعوا الاتفاق على الانتخابات ولكن نبلغكم بأن مجلس الأمن سيجري الانتخابات بنفسه وأنتم إلى مزبلة التاريخ”.