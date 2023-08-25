إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط خلال الربع الثاني من 2023

أخبار ليبيا 24

بلغت إيرادات مبيعات النفط الخام والمنتجات النفطية خلال الربع الثاني من 2023، نحو 5 مليارات دولار، وفق ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت المؤسسة، في بيان قبل أيام، أن العائدات الإجمالية خلال تلك الفترة توزعت بواقع مليار و686 مليون دولار خلال شهر أبريل، ومليار و661 مليون دولار خلال مايو، ومليار و653 مليون دولار خلال يونيو.

وذكرت، أن إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة بلغ ما قيمته 5 مليارات ومليون و460 ألف دولار، منها 4 مليارات و681 مليونا و566 ألفا و611 دولارا من مبيعات النفط الخام.

وأوضحت أن إيرادات المنتجات النفطية بلغت خلال تلك الفترة 196 مليونا و50 ألفا و278 دولارا، يليها الغاز والمكثفات 121 مليونا و905 آلاف و795 دولارا، بينما بلغت عائدات البتروكيماويات إلى مليون و931 ألفا و11 دولارا.