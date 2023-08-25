أنباء عن رد لبناني قريب على مطالبة ليبيا بالتعاون بشأن هانيبال القذافي

أخبار ليبيا 24

كشف مصدر قضائي لبناني رفيع، بأن لبنان سيردّ خلال ساعات على كتاب وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبد الرحمن، بشأن هانيبال القذافي.

ونقلت العربية الحدث عن المصدر قوله بأن الرد سيتضمن الموافقة على التعاون في القضية.

وذكرت المصادر الإعلامية أنه لم يصل حتى الآن أي مستند رسمي يؤكد تعاون القضاء الليبي مع نظيره اللبناني في قضية اختفاء موسى الصدر.

وكانت وزارة العدل قد أرسلت في 17 أغسطس الجاري كتابا يتضمن مطالبة القضاء اللبناني بالتعاون المشترك في قضية هانيبال القذافي المحتجز في لبنان.

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هنري خوري، أعلن أن ملف هانيبال يوجد بيد القضاء، الذي يُنتظر أن يبت في أمره.

وأوضح ردًا على سؤال عن إمكانية التعاون مع الجانب الليبي في هذا الملف، أنه لا يحق للسلطة السياسية تجاوز السلطة القضائية في أي ملف قضائي، “وحين ينتقل الملف إلى الشق السياسي سنرى “.