أمن بنغازي: ضبط عصابة مصرية قامت بـ”هكر” شركة ليبيانا والمدار وسحب كروت الدفع المسبق

أخبارليبيا24

أكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة، يلقي القبض على تشكيل عصابي من الجنسية المصرية يمتهنون النصب والاحتيال.

وأضافت المديرية أن العصابة قامت بأعمال “هكر” لموقع شركة ليبيانا وسحب الآلاف من كروت الدفع المسبق وبيعها وتحويل العملة.

وأفادت المديرية أن معلومات وردت إلى قسم التحريات عن قيام شخصين من الجنسية المصرية بمزاولة مهنة بدون ترخيص والنصب والاحتيال على عدة أشخاص عند طريق الهواتف المحمولة وتحويل العملة.

وذكرت أن رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي أصدر تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على المعلومات الواردة وضبط المطلوبين.

وأكدت المديرية أنه تم خروج أعضاء التحريات وضبط أحد المتورطين بهذه العمليات وتم الانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.أ.ع.من مواليد 1988 مصري الجنسية.

وبينت المديرية أن المتهم اعترف أنهم تشكيل عصابي متكون من خمسة أشخاص قاموا بهكر مواقع شركة ليبيانا والمدار ويقومون بسحب كروت الدفع المسبق بكميات كبيرة وبيعها وتحويل النقود إلى مصر.

ولفتت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة التي أمرت بضبط الأشخاص الأربعة المتورطين في عمليات النصب والاحتيال وانطلقت عمليات البحث والتحري.

وأكدت المديرية أن جهود التحريات أسفرت عن ضبط الأربعة أشخاص الآخرين والانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم اعترفوا بأنهم يقومون بتحويل العُملات النقدية (الدولار والعملة الليبية والعملة السورية) بمبالغ مالية ضخمة إلى مصر.

وأشارت المديرية إلى أن المتهمين اعترفوا كذلك بهكر مواقع شبكة ليبيانا والمدار وسحب عدد كبير من كروت الدفع المُسبق وبيعها واعترفوا بدخولهم إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية وأُحيلوا جميعاً إلى النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.