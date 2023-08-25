أمطار محتملة تكون رعدية أحيانا على الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن من المحتمل سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر.

وأضاف المركز، أن الأمطار قد تصحبها خلايا رعدية أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وذكر المركز، أن من المحتمل حدوث ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على معظم مناطق غرب ليبيا يوم السبت، وذلك مع رطوبة عالية نسبياً على مناطق الشمال.

وكانت مناطق غرب ليبيا قد شهدت اليومين الماضيين سقوط أمطار على عدة مناطق.

وقال، إن درجات الحرارة القصوى، تتراوح اليوم على أغلب مناطق الشمال ما بين 30 و35 مئوية، بينما تكون مرتفعة على مناطق الجنوب خاصة الجنوب الشرقي وتتراوح ما بين 40 و44 مئوية.