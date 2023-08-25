أعضاء المجلس البلدي البيضاء المنتخب يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الحكومة الليبية

25 أغسطس، 2023 12:38 م
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أخبار ليبيا 24

أدى أعضاء المجلس البلدي البيضاء المنتخب، الخميس، اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، المعينة من البرلمان، أسامة حماد، ونائبه علي القطراني.

وحضر مراسم اليمين القانونية كل من وزير الحكم المحلي السيد سامي الضاوي، ولفيف من الوزراء، وعضو مجلس النواب عن البيضاء إدريس عمران ورئيس اللجنة المركزية لانتخابات مجالس البلدية، جمال عبد الشفيع.

وعقب أداء اليمين أنتخب أعضاء المجلس، الدكتور صفي الدين إدريس هيبة، عميدا للمجلس البلدي البيضاء.

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25 أغسطس، 2023 12:38 م
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