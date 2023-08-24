مقتل أعضاء حزب العمال الكردستاني بقصف تركي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربة تركية.

وقال الجهاز في بيانٍ: «قُتل 3 عناصر من الحزب في العراق إثر ضربة نفذتها طائرة مسيَّرة تركية في كردستان بشمال العراق» بحسب البيان.

وأضاف.. «طائرة مسيرة تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، مما أدى إلى مقتل مسؤول كبير واثنين من مقاتلي» الحزب في منطقة سيدكان بمحافظة أربيل، وذلك بعدما حض فيدان العراق صباح الخميس في بغداد على اعتبار الحزب «منظمة إرهابية».

وفي وقتٍ سابق.. أكدت الإدارة الكردية المستقلة في شمال شرقي سوريا، مقتل أربعة عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هجوم شنته طائرة مسيرة قرب الحدود مع تركيا.

المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان إن طائرة مسيرة تركية استهدفت قرية خربة خوي في منطقة عامودا، حيث ارتقى أربعة من مقاتلي واجب الدفاع الذاتي إلى مرتبة الشهادة، وبدوره أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ المسيّرة هاجمت معسكر تدريب في محافظة الحسكة، ما أسفر عن مقتل أربعة من العناصر وإصابة ثمانية.

وفي وقتٍ سابق.. قتل 4 عناصر من قوات النظام السوري إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب شرق محافظة حماة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أوضح في بيانٍ حديث إن اللغم انفجر بسيارة كانت تقل الجنود شرق قرية التوينان بريف سلمية الشرقي، خلال نشاطات قوات النظام والمسلحين الموالين لها ضد خلايا تنظيم داعش، بحسب البيان.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ اعتقلت القوى الأمنية بريف درعا، زعيم خلية إرهابية، إثر عملية نوعية نفذتها.

وكالة الأنباء السورية أوضحت أن العملية النوعية أسفرت أيضاً عن مقتل «إرهابي» ومصادرة أسلحة أعضاء الخلية التي كانت مسؤولة عن تنفيذ اغتيالات، بحسب قولها.