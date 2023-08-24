لتصرفه في 4 مليون دينار بالمخالفة.. النيابة العامة تأمر بحبس مدير المصرف الريفي احتياطياً

أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام بحبس مدير المصرف الريفي احتياطياً لدفعه مبلغ 4 مليون دينار ليبي بالمخالفة لإحدى الشركات؛ وذلك دون أن يستلم ما تعاقد عليه منذ سنة 2018.

وقال مكتب النائب العام في بيان له، “إن النيابة العامة حركت الدعوى الجنائية عن واقعات مجَرَّمة تكشَّفت من تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي، الُمسنَد إلى بعض مسؤولي المصرف الريفي.

وأشار البيان إلى أنه اتضح خلال البحث التصرف في مبلغ أربعة ملايين دينار من أموال المصرف؛ فتبين للمحقق تَعَمُّد التصرف في المبلغ بالمخالفة لمقتضيات قواعد إدارة المال العام، والإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، تمثَّلت في تمكين إحدى الشركات من المبلغ المالي محل التتبع رغم انتفاء تسلُّم المصرف المنقولات المتعاقد على توريدها منذ سنة 2018.