ظاهره خيره وباطنه شر مستطير..الشيباني يعلق على إعلان توحيد المركزي

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علق عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على إعلان توحيد مصرف ليبيا المركزي واعتباره مؤسسة سيادية موحدة.

وقال الشيباني :”لا تخدعنكم عاطفة الرغبة في التوحد ، توحيد المصرف المركزي يجب أن لايتم إلا بعد وضع اليد على سجلات المليارات الضائعة”.

وتابع عضو النواب :”توحيد المركزي يجب أن لايتم إلا بعد وضع اليد على الودائع المسلمة لدول أجنبية”.

وأضاف الشيباني :”أخشى أن يكون ظاهره الخير وفي باطنه شر مستطير “.

وفي 20 أغسطس الجاري أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي و نائبه مرعي مفتاح رحيل، أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وأكد الكبير ورحيل خلال لقاء موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

وذكر المركزي أن اجتماعا موسعًا عقد في طرابلس ضم الكبير، و نائب المحافظ ومدراء الإِدارات و المستشارين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي.

وأوضح أن الاجتماع جاء تنفيذاً لإاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و إيذاناً بتوحيد المركزي.