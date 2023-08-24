ضبط كميات كبيرة من الكبدة المحظورة من التداول والمهربة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

ضبط أعضاء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية طرابلس كميات كبيرة من الكبدة المحظورة من التداول والمهربة داخل سوق الحي الإسلامي على أنها محلية المنشأ.

وجاءت الضبطية عقب حملة تفتيشية واسعة نظمها المركز استهدفت سوق الحي الإسلامي لبيع اللحوم، و ذلك بعد استدلال العديد من المعلومات حول ممارسات غش تجاري داخل السوق مع سوء التعامل مع اللحوم من حيث التخزين وطرق المناولة والنقل مسببة بذلك الضرر بصحة المستهلك، من ضمنها ضبط كميات كبيرة من الكبدة.

وخلال الجولة تأكد مفتشو المركز من مصدرها ومرجعية شرعيتها المهربة مما تحتم تحريزها كاملة لمتابعة إجراءات إعدامها ومحاسبة المخالفين قانونيا .

وفي سياق منفصل، رفض المركز شحنة موز تقدر الكمية بحوالي 4880 كرتونة، باد المنشأ الإكوادور، عبر ميناء طرابلس، وسبب الرفض لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها رقم (731).