ساباديل والدبيبة يتفقان على زيادة التعاون في ملف الهجرة والطاقات المتجددة

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، أنه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالهجرة والطاقات المتجددة.

ولفت سابايدل في تغريدة له عبر موقع “أكس” أن الاتحاد الأوروبي سيظل على استعداد لدعم التقدم في ليبيا.

وأضاف ساباديل: “تبادلنا الحديث عن التقدم الحقيقي الذي جرى تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية، وضرورة المضي قدما لإنهاء الانقسام والتشرذم”.

وأوضح سابايدل أن الوضع الإقليمي الصعب يجعل تعزيز الاستقرار من خلال الإجراءات الإيجابية أكثر إلحاحا، وتجنب العودة إلى الماضي وإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات.

I had the privilege to be received yesterday by Prime Minister @Dabaibahamid to say goodbye as #EU Ambassador to #Libya.

I was very fortunate to attend the ceremony of his swearing in at the House of Representatives in Tobruk in March 2021. pic.twitter.com/JzxK0V3xt4

— Sabadell Jose (@jose_sabadell) August 24, 2023