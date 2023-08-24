ساباديل والدبيبة يتفقان على زيادة التعاون في ملف الهجرة والطاقات المتجددة

24 أغسطس، 2023 5:26 م
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أخبار ليبيا 24

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، أنه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على تعزيز التعاون فيما يتعلق بالهجرة والطاقات المتجددة.

ولفت سابايدل في تغريدة له عبر موقع “أكس” أن الاتحاد الأوروبي سيظل على استعداد لدعم التقدم في ليبيا.

وأضاف ساباديل: “تبادلنا الحديث عن التقدم الحقيقي الذي جرى تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية، وضرورة المضي قدما لإنهاء الانقسام والتشرذم”.

وأوضح سابايدل أن الوضع الإقليمي الصعب يجعل تعزيز الاستقرار من خلال الإجراءات الإيجابية أكثر إلحاحا، وتجنب العودة إلى الماضي وإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات.

24 أغسطس، 2023 5:26 م
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