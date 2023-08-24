خلال لقائه أعيان قصر الجدي.. المنفي يؤكد ضرورة تقديم الخدمات لكافة المناطق بشكل عادل

24 أغسطس، 2023 3:56 م
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أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، على أهمية تقديم الخدمات لكل المناطق بطريقة عادلة ومتوازنة، جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد من أعيان ومشايخ وحكماء منطقة قصر الجدي.

وشدد المنفي خلال الاجتماع على حرصه على اللقاء المباشر مع الأعيان والمشايخ والحكماء للاطلاع عن قرب على ما تواجهه المناطق من مختنقات، واتخاذ إجراءات سريعة لحلها وفقا للأولويات والإمكانات المتاحة.

من جانبهم عرض أعضاء الوفد مشاكل عدد من المرافق الخدمية بالمنطقة، حيثُ أكد المنفي في هذا السياق أهمية تقديم الخدمات لكل المناطق بطريقة عادلة ومتوازنة.

24 أغسطس، 2023 3:56 م
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