جامعة طرابلس تشرع في قبول الدراسات العليا في 3 أقسام علمية

أخبار ليبيا 24

شرعت جامعة طرابلس فتح باب القبول لبرنامج الدراسات العليا بمرحلة الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) للأقسام العلمية في المناهج وطرق التدريس والتدريب وإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، اعتبارا من الأحد المقبل.

ويأتي الإعلان بعد قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، رقم 115 لسنة 2023، بشأن منح الإذن لبعض الجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه..

وأوضح مكتب الدراسات العليا والتدريب بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالجامعة المستندات المطلوبة للتقديم في البرنامج، وشملت المستندات إفادة وكشف الدرجات لشهادة الماجستير (أصل + صورة)، وإفادة وكشف الدرجات للشهادة الجامعية (أصل + صور)، وإفادة بالرقم الوطني، وصورة من جواز السفر.

وتشمل المستندات المطلوبة أيضا ثماني صور شخصية وملف عادي وملف معلق ونسختين (ورقية وإلكترونية) من رسالة الماجستير ورسالة ترشيح من الجامعة التابع لها المتقدم وتعبئة النموذج الخاص بالتقديم.

ودعا الجامعة إلى مراعاة أن يكون المتقدم من كادر أعضاء هيئة التدريس الجامعي، وأن يكون متحصلا على درجة الإجازة العليا (الماجستير) من إحدى الجامعات الليبية أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة من قبل مركز ضمان الجودة.