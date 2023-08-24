تركيا ترفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 2010

24 أغسطس، 2023 4:20 م
9
تركيا ترفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 2010
تركيا ترفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى منذ 2010

 

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس ليصل إلى 25 بالمائة

وبحسب تقرير البنك المركزي، تعدّ تكاليف الاقتراض في تركيا هي الأعلى منذ منتصف عام 2010 عندما اعتمدت البلاد سعر الفائدة على الإقراض، مرجعًا سبب رفع الفائدة إلى محاولة كبح التضخم في والسيطرة على تدهور قيمة الليرة.

وفي الأثناء…تسعى تركيا لتبني نهج «يتسم بالصبر والاستمرارية لمكافحة التضخم المرتفع في البلاد»، بحسب ما أكدهُ قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز.

يلماز؛ قال إن «مسؤولين حكوميين ورواد أعمال اتفقوا في اجتماع على ضرورة تقليص الإنفاق الحكومي، مشيرًاإلى أن برنامج الحكومة متوسط الأجل سيتضمن إصلاحات هيكلية إلى جانب سياسات أكثر مرونة للشركات لمساعدتها على تمويل الصادرات والإنتاج» على حد قوله.

من جهته أوضح وزير المال التركي محمد شيمشك، أن البرنامج الاقتصادي الخاص بتركيا يعتمد على 3 محاور إصلاحية.

وزارة المالية أوضحت في بيانٍ أن محاور البرنامج الاقتصادي التركي تشمل الانضباط المالي والإصلاحات الهيكلية والتشديد النقدي، وفقَ ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وبحسب الوكالة، قال وزير المال التركي إن الحكومة ستعيد تأسيس الانضباط المالي بتخفيض عجز الموازنة إلى مستوى يتوافق مع المعايير الأوروبية، مشيرًا إلى أن المعايير الأوروبية تتضمن تخفيض معدل التضخم إلى مستوى لا يتجاوز متوسط معدلات التضخم التي تم تسجيلها في دول الاتحاد الأوروبي الأقل تضخمًا حسب ما نقلته الوكالة.

 

24 أغسطس، 2023 4:20 م
9

المزيد من الأخبار

الدبيبة: نتصدى بكل حزم للإرهاب وكل من ثبت تورطه في هذه الجرائم ضد الليبيين

24 أغسطس، 2023 10:52 م

الدبيبة: القبض على منفذ عملية تفجير مقرات الخارجية ومفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط

24 أغسطس، 2023 10:32 م

ساباديل والدبيبة يتفقان على زيادة التعاون في ملف الهجرة والطاقات المتجددة

24 أغسطس، 2023 5:26 م

المصرف المركزي يفتح 279 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

24 أغسطس، 2023 4:58 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى