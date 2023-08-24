ترحيب مصري إماراتي إيراني بقبول العضوية في مجموعة بريكس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحبتْ مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين والسعودية بقبول عضويتها في بريكس بعد إعلان المجموعة دعوتها للانضمام.

حيثُ ثمّن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إعلان بريكس عن دعوة مصر للانضمام لعضوية المجموعة اعتبارًا من يناير العام القادم.

وبحسب الرئاسة المصرية، قال السيسي: «نثمن إعلان المجموعة، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة» وفق قوله.

من جهته.. قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال حوار للمجموعة، إن للسعودية «أدوات فعالة ودوراً مسؤولاً» في تحقيق استقرار أسواق الطاقة.

وفي وقتٍ سابق.. كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن مساعيه لإنهاء ما اسماهُ بهيمنة الدولار الأميركي على المبادلات التجارية العالمية.

بوتين؛ وخلال قمة بريكس أكد عزم المجموعة تأسيس خطوط تجارية مستدامة، مشيرًا إلى أن المجموعة تعزز ثقلها العالمي عامًا بعد آخر، ونسعى لتعزيز نفوذ المجموعة في إطار توسع الشراكات، على حد قوله.

وتستضيف جنوب أفريقيا اجتماعات قمة بريكس 2023 الخامسة عشر، وسط مشاركة دولية وعربية واسعة.

القمة التي اختتمت اليوم، بحثت إمكانية توسيع المجموعة والأجندة العالمية والإقليمية وآفاق تطويرها.

وشارك في هذه القمة -الهامة- رؤساء دول ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في المجموعة بالإضافة إلى ممثلين عن 50 دولة، ويشمل ذلك بيلاروسيا،