تألق ناشئي ليبيا وإنجازات عالمية ببطولة العالم لرفعات القوة في دبي

24 أغسطس، 2023 1:16 م
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ببطولة العالم لرفعات القوة
ببطولة العالم لرفعات القوة

أخبار ليبيا 24

مازال ناشئون ليبيون يبدعون في تحقيق نتائج مميزة تحققوا من خلالها ميدالية الذهبية والفضية والبرونزية في بطولات العالم لرفعات القوة لذوي الإعاقة.

وقد تمكن لاعب منتخب ليبيا الوطني المشارك في بطولة العالم لرفعات القوة لذوي الإعاقة في دبي، طيف عثمان، من تحقيق الميدالية الذهبية في فئة وزن 49 كيلوغرام بعد منافسة قوية شملت 8 رياضيًا. ومن ناحية أخرى، نجحت اللاعبة أسوة عبد الوهاب في الحصول الميدالية البرونزية لتحقيقها المركز الرابع فئة وزن 50 كيلوغرام للسيدات.

ووجهت اللاعبة أسوة عبد الوهاب الشكر لمدرب المنتخب الوطني الكابتن عمر شبيك على مجهوداته الجبارة للوصول لهذا المستوى في ظل ظروف الدولة وانعدام الدعم لهذه الرياضة .

وقد تميزت هذه البطولة بمشاركة نجوم صاعدين في مجال رفع الأثقال من مختلف الدول، حيث انطلقت المنافسات بمشاركة 58 رباعًا صاعدًا في فئات الشباب. وقد شهدت البطولة تحقيق العديد من الأرقام القياسية المحلية، مما يشير إلى استعداد هؤلاء الشبان للانتقال إلى مستويات عالمية أكبر.

ومن المقرر أن تستمر بطولة العالم لرفعات القوة في فئة الكبار ابتداءً من يوم الأربعاء، حيث سيتنافس أبطال العالم والبارالمبية في مختلف الفئات على مدى ثمانية أيام.

24 أغسطس، 2023 1:16 م
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