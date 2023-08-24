بالفيديو | عاصفة رملية تحجب أشعة الشمس وتحد من الرؤية الأفقية في سلوق

24 أغسطس، 2023 2:26 م
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أخبار ليبيا 24

ضربت عاصفة رملية مدينة سلوق جنوبي بنغازي ظهر اليوم الخميس، وحجبت العاصفة الرملية أشعة الشمس، وحدت من الرؤية الأفقية.

وبثت مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء وتطبيقاته تسجيل يظهر عاصفة رملية تشكلت على هيئة سحب وهي تغطي سماء مدينة سلوق.

وتشهد ليبيا تقلبات في حالة الطقس حيث تعرضت مناطق الشمال الغربي للبلاد في اليومين الماضيين لطقس بارد غير مألوف في هذه الفترة من العام.

وتسبب مياه الأمطار في إغراق شوارع في مدن طرابلس وزوارة وزليتن خلال تلك الفترة، مع تكاثر السحب الرعدية، التي انقشعت اليوم الخميس.

24 أغسطس، 2023 2:26 م
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