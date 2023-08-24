انخفاض العجز التجاري في الأردن بنسبة 10 بالمائة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انخفض العجز التجاري للأردن، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 10 %، مسجلاً 4.454 مليار دينار.

الحكومة الأردنية؛ أكدتْ أن هذه النسبة تأني بالمقارنة بـ 4.947 مليار دينار، في ذات الفترة من العام الماضي، وفي الأثناء.. ارتفعتْ قيمة الصادرات الوطنية، خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 2.3%، مسجلةً 4.198 مليار دينار وفقًا للبيانات الصادرة عن الحكومة.

وسجل معدل التضخم في الأردن خلال الثلث الأول من العام الجاري، تراجًعا ملحوظَا، ليصل إلى 3.7% انخفاضًا من 4.2% خلال الفترة الماضية من العام الماضي.

المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي، محمد العمايرة، أكد أن معدل التضخم الحالي ارتفعَ، مشيرً إلى أن الهدف الرئيسي للبنك “المحافظة الاستقرار النقدي الذي يشمل المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني عند مستوياته الحالية، والمحافظة على معدلات تضخم مقبولة للاقتصاد بحيث لا تكون مرتفع”. بحسب تصريحاته.

وفي وقتٍ سابق.. اتفق خبراء من صندوق النقد الدولي والأردن على المراجعة السادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق عبر برنامج التمويل الممدد.

الصندوق؛ أشار في بيانٍ نشر عقب انتهاء زيارة فريق بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن إلى إنَّ هذا الاتفاق يخضع لموافقة إدارة الصندوق العليا والمجلس التنفيذي.

وبحسب الصندوق، فإن هذه المراجعة ستسهم فب رفع إجمالي دفعات التمويل منذ بدء البرنامج في عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أي حوالي 1.75 مليار دولار، وفقَ بيانات الصندوق.