الناقلة المليونية الخامسة خلال أغسطس من الحريقة إلى إيطاليا

24 أغسطس، 2023 11:45 م
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أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق اليوم الخميس، أن الناقلة النفطية (كريتي كينج) رست مساء اليوم على رصيف ميناء الحريقة النفطي.

والتابع لشركة الخليج العربي للنفط لأخبار ليبيا 24 اليوم الخميس

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستشحن مليون برميل من النفط الخام إلى إيطاليا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الناقلة هي الناقلة المليونية الخامسة خلال شهر أغسطس، لافتا إلى أن الناقلة تحمل علم ليبيريا وقادمة من اليونان.

وأوضح المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 195 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

24 أغسطس، 2023 11:45 م
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