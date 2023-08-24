المصرف المركزي يفتح 279 اعتمادا مستنديا خلال أسبوع

24 أغسطس، 2023 4:58 م
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أخبار ليبيا 24

كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، عن تفاصيل طلبات فتح 279 اعتمادا مستنديا للشركات خلال الفترة من 17 أغسطس الجاري حتى 23 من الشهر نفسه.

وأوضح المركزي أنه فتح اعتمادات لشركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات، والبتروكيماويات، وقطع غيار السيارات، والأثاث المنزلي، والمواشي، واللحوم، والأدوية، والمستحضرات الطبية.

ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم “9/2020″، المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات على نشر مصرف ليبيا المركزي تفاصيل تلك الاعتمادات.

 

24 أغسطس، 2023 4:58 م
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