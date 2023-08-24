المسماري يكشف أسباب زيارة الوفد الروسي لبنغازي

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قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن زيارة وفد وزارة الدفاع الروسية إلى بنغازي تأتي في إطار التعاون العسكري والأمني ومحاربة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

ووصل الثلاثاء، نائب وزير الدفاع لدولة روسيا الاتحادية يونس بيك يوفقورف، والوفد المرافق له وذلك في زيارة رسمية لمدينة بنغازي، وكان في استقباله رئيس أركان القوات البرية وعدد من قيادات القوات بالجيش الوطني الليبي.

وذكر أحمد المسماري، في بيان إن نائب وزير الدفاع الروسي عقد فور وصوله اجتماعاً فنياً مع رؤساء الأركان النوعية وبعض الإدارات الفنية وبحضور مدير مكتب القائد العام للجيش الوطني الليبي.

وأضاف المسماري أن الاجتماع للتباحث في أوجه التعاون والتنسيق بين الطرفين حسب احتياجات التدريب والتأهيل والصيانة للأسلحة والمعدات الروسية التي تمتلكها القيادة العامة والتي تعتبر العمود الفقري لتسليح الجيش الوطني الليبي.