اللافي يبحث وضع آلية لعدم تكرار المواجهات المسلحة في طرابلس

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عقد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي اللواء دكتور صلاح الدين النمروش، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد القادر منصور، وآمر اللواء 444 قتال عقيد محمود حمزة، وآمر اللواء 52 مشاة مقدم محمود بن رجب.

وتناول الاجتماع الذي عُقِد بمقر المجلس في طرابلس، الأحداث والمواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة خلال الأسبوع الماضي، ووضع آلية حلول جذرية لعدم تكرارها، والحفاظ على كل المنجزات التي تحققت في فترة تولى المجلس الرئاسي مهامه، على صعيد الأمن والاستقرار، والمصالحة الوطنية.

كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني، وسير العمل في المناطق العسكرية، وسبل تنظيمها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.